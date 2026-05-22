Öğrencilerden TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda proje sergisi

Kırıkkale Şehit Alparslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen fuara, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Memur-Sen İl Temsilcisi Yasin Pekuz, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde emek ve özveriyle hazırladığı projeler, fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bilim fuarı kapsamında mühendislik, robotik kodlama, edebiyat, fen ve sosyal bilimler gibi birçok farklı alanda hazırlanan projeler sergilendi. Öğrenciler, projelerini tanıtarak hem bilgi ve becerilerini ortaya koydu hem de ziyaretçilere çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Okul Müdürü Gülderen Aydoğan, öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve üretme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın, verimli ve güzel anlara sahne olduğunu belirterek, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik
