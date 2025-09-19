Kırıkkale'de Trafik Kazasında Belediye Başkanı Yaralandı
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci Belde Belediye Başkanı Cahit Onar, Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Onar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci Belde Belediye Başkanı Cahit Onar yaralandı.
Sezai Özden idaresindeki 35 GB 9150 plakalı otomobil, D-200 kara yolunun 23. kilometresinde Abdullah Aygün'ün kullandığı Demirci Belediyesine ait 43 KG 444 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Demirci Belde Belediye Başkanı Cahit Onar yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Onar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel