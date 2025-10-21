Kırıkkale'de Trafik Kazasında 4 Yaralı
Kırıkkale'de bir otomobilin minibüsü solladığı sırada karşı yönden gelen bir araçla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
S.Y. idaresindeki 06 EJJ 741 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Çevre Altı Caddesi'nde, Ç.D'nin kullandığı İl Jandarma Komutanlığına ait 71 JAA 142 plakalı minibüsü solladığı sırada, karşı şeritten gelen E.D. yönetimindeki 71 ADH 882 plakalı otomobil ile jandarmanın aracına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel