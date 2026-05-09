Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kırıkkale-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
T.T'nin kullandığı 06 GNK 88 plakalı otomobil ile N.Ö. idaresindeki 38 RL 681 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Mezarlık Kavşağı'nda çarpıştı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık personeli, kazada yaralanan sürücüler ve araçlardaki M.Ş.Y, H.İ.Y, G.Ö, A.S.Ö. ve N.M.Ö'yü kentteki hastanelere kaldırdı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen