Kırıkkale'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

KIRIKKALE'de hafif ticari aracın su kanalına devrildiği kazada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolu hayvan barınağı yakınında meydana geldi. Y.Y. yönetimindeki 60 HN 066 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araçta sürücü Y.Y. ile aynı aileden A.M.Y. (13), M.M.Y. (14), S.Y.Y. (8) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
