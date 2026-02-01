Haberler

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı

Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 aracın karışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ağır durumda hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 DHA 293 plakalı otomobil ile 71 AEG 087 plakalı üç tekerli bisiklet çarpıştı. Arkadan gelen 06 CFF 358 plakalı otomobil de demir korkuluklara çarparak kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Durali A. ve Ummi A. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ummi A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

