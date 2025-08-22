Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı.
Duran Özyürek idaresindeki 71 ACC 436 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı'nda Yusuf Emirhan Altınışık'ın kullandığı 19 ADY 249 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel