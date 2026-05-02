Kırıkkale'de toprakta oluşan çatlak nedeniyle 9 yapıda hasar meydana geldi

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle toprak yüzeyinde meydana gelen çatlak sonucu 9 yapıda hasar oluştu.

İlçeye bağlı Derekışla köyünde şiddetli yağışın ardından tek hat üzerinde toprak yüzeyinde çatlak meydana geldi.

Topraktaki yarık nedeniyle köydeki 9 yapının duvarlarında çatlak oluştu. Kemal Karaburçak'a ait kerpiç evin çatlamalar sebebiyle kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Diğer 8 yapıda ikamet eden kimsenin olmadığı ve hafif hasar oluştuğu belirlendi.

Karaburçak ve eşi, Delice Kaymakamı Tugay Cingirt'in talimatıyla geçici olarak köyde bulunan sağlık evine yerleştirildi.

AFAD ekiplerinin köydeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Kaymakam Cingirt de köye giderek incelemede bulundu ve ekiplerden bilgi aldı.