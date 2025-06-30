Kırıkkale'de Tırın Refüje Devrilmesi Sonucu Sürücü Yaralandı
Kırıkkale-Çorum kara yolunda kontrolden çıkan tır refüje devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı; olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale'de tırın refüje devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Serkan K. idaresindeki 06 FBK 690 plakalı tır, Kırıkkale- Çorum kara yolunda kontrolden çıkarak refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Kırıkkale istikametinin trafiğe kapanmasından dolayı ekipler, sürücüleri alternatif yola yönlendirdi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel