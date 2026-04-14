Kırıkkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kırıkkale-Samsun kara yolunda meydana gelen kazada arıza nedeniyle park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün İzzettin köyü muhtarı olduğu öğrenildi.
Fatih Akbuğa idaresindeki 50 SB 110 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 36. kilometresinde, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan 06 AGM 65 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü, ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralı sürücünün Balışeyh ilçesine bağlı İzzettin köyü muhtarı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen