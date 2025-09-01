Kırıkkale'de TIR ve otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

KIRIKKALE'de TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara kara yolu Kalecik kavşağında meydana geldi. H.G. idaresindeki 31 AGC 335 plakalı TIR ile İ.A. kontrolündeki 06 BEA 048 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada aynı aileden sürücü İ.A.(32) ile Z.A.(74), S.A. (32), M.A. (53), M.E.A. (8) ve Y.A.A. (1) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeride düşen Kırıkkale-Ankara kara yolu trafiği, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.