Kırıkkale'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Kırıkkale'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolunda tır ile otomobilin çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de tır ile otomobilin çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

H.G'nin kullandığı 31 AGC 335 plakalı tır ile İ.A. (32) yönetimindeki 06 BEA 048 plakalı otomobil Kırıkkale- Ankara D-200 kara yolu Kalecik kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Z.A. (74), M.A. (53), S.A. (32), M.E.A. (8) ve Y.A.A. (1) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
