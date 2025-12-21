Haberler

Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayda silah ve bıçak kullanıldı, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KIRIKKALE'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. O.D.(29), Y.K.K.(21) ve Y.Ö.(21) otomobilde oturdukları sırada, iddiaya göre husumetli oldukları M.D.(29), T.C.(21), Y.K.(21), M.D.(17), M.K.(23), H.M.C.(23), U.K.(18) ve A.A.U., iki araçla yanlarına geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada O.D., tüfekten çıkan saçmayla, Y.Ö. bıçakla, Y.K.K. ise darp sonucu yaralandı. Şüphelilerden H.M.C., U.K. ve A.A.U. geldikleri araçla kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüphelilerden M.D., T.C., Y.K., M.D. ve M.K. kısa sürede yakalandı. Olay yerindeki aramalarda ise tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca fişeği, tabanca fişeği, 2 av tüfeği kartuşu ve 4 adet sentetik hap ele geçirildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

