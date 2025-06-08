Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklama
Kırıkkale'de husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olayın zanlısı H.M, tutuklandı.
Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.Ö. ile H.M. (38) arasında Kaletepe Mahallesi 1067. Sokak'ta tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.M. üzerindeki tabancayla M.Ö'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.Ö, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli H.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel