Haberler

Kırıkkale'de İş Yerinde Kavga: 1 Ağır Yaralı

Kırıkkale'de İş Yerinde Kavga: 1 Ağır Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde bir iş yerinde çıkan kavgada A.E., tabancayla T.T.'yi kasık ve dizinden vurarak ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, olayda kullanılan tabanca boş arazide bulundu. Soruşturma sürüyor.

KIRIKKALE'de iş yerinde çıkan kavgada A.E.'nin (26), tabancayla kasık ve dizinden vurduğu T.T. (48) ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Hacılar beldesindeki bir iş yerinde meydana geldi. A.E. ile T.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. A.E., yanında bulunan tabancayla T.T.'ye 3 el ateş etti. Diz ve kasık bölgesinden vurulan T.T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. T.T., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye altına alının T.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan A.E., 1 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca ise olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki boş arazide bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG'sini gösterdiklerinde...

Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktorlar, kritik anları anlattı
Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

Parayı basıp aldı! Premier Lig'i sallamayı kafaya koymuş
Erdoğan çiftine Kırgızistan'da asalet ve gücün sembolü hediye edildi

Herkes merak etmişti: Kırgız çocukların hediyesinin anlamı çok büyük

12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu

12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı

5 market zincirinden aldılar, 20 numunenin 19'u "zehir" çıktı
Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı
Mourinho'dan 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna olay yanıt

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt