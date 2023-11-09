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Kırıkkale'de Sahte Avukat Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Kırıkkale Barosu, herhangi bir kaydı bulunmadığı halde kendisini avukat olarak tanıtarak, avukatlık bürosu açtığı öne sürülen şüpheli T.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, T.G. hakkında soruşturma başlattı.