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Kırıkkale'de Sağanak Yağış Sonrası Sel Felaketi

Kırıkkale'de Sağanak Yağış Sonrası Sel Felaketi
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Kırıkkale'nin merkezi ve Yahşihan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle derelerin taşması sonucunda evler, iş yerleri ve caddeler su altında kaldı. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtardı ve yolların onarımına devam ediyor.

Kırıkkale'nin merkezi ve Yahşihan ilçesinde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu ev ve iş yerleri ile caddeler, park ve bahçeleri su bastı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Yahşihan'da yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Hacıbey Mahallesi'ndeki dere taştı, yolları çamur kapladı.

Derenin taşması nedeniyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

İlçedeki ev, iş yeri ve bahçeleri de su basarken, müstakil evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Ahmet Yesevi Caddesi yanından geçen tren yolunun selden hasar görmesi üzerine tren seferlerinin aksadığı öğrenildi.

Ekipler, yolların onarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan merkez Çalılıöz Mahallesi'nde yolu su basması sonucu mahsur kalan bir araç sürücüsünün yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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