Kırıkkale'de Sağanak Yağış Sel Felaketine Neden Oldu

Kırıkkale'nin merkezi ve Yahşihan ilçesinde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu ev ve iş yerleri ile caddeler, park ve bahçeleri su bastı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Yahşihan'da yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Hacıbey Mahallesi'ndeki dere taştı, yolları çamur kapladı.

Derenin taşması nedeniyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

İlçedeki ev, iş yeri ve bahçeleri de su basarken, müstakil evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Ahmet Yesevi Caddesi yanından geçen tren yolunun selden hasar görmesi üzerine aksayan tren seferleri, çalışmaların ardından yeniden başladı.

Öte yandan merkez Çalılıöz Mahallesi'nde yolu su basması sonucu mahsur kalan bir araç sürücüsünün yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilde etkili olan yağış sonucunda 36 ihbar alındığını belirtti.

İl merkezi ve Yahşihan ilçesinde 9 konut, 9 iş yeri, 2 KYK yurdu, 1 okul ve 6 arazi, bahçe ve mesire alanı su baskını ile 9 mahsur kalma ihbarına müdahale edildiğini vurgulayan Makas, şunları kaydetti:

"Yaşanan sel olayının ardından İl Özel İdaremiz, belediyelerimiz, emniyet ile jandarma teşkilatımız, AFAD, TCDD, karayolları ve DSİ ekiplerimiz tarafından gerekli müdahaleler hızla yapılmıştır. Yahşihan ve Sulakyurt ilçelerimiz ve köylerinde menfez ve altyapı hasarları mevcut olup DSİ ile İl Özel İdaresi ekiplerimizin müdahale ve tespit çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar büyük oranda tamamlanmış olup can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Rabbim vatanımızı ve milletimizi her türlü felaketten korusun."