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Kırıkkale'de Sağanak Yağış Dereleri Taşırdı

Kırıkkale'de Sağanak Yağış Dereleri Taşırdı
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Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağış, derelerde taşkınlara yol açarak bazı ev ve bahçelerin su altında kalmasına neden oldu. Vatandaşlar, sel sularının evlerine girmemesi için mücadele ederken, belediye ekipleri çamurla kaplanan yolların temizliği için çalışma başlattı.

KIRIKKALE'de etkili olan sağanak, derelerde taşkınlara neden oldu, bazı ev ve bahçeleri su bastı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Osmangazi Mahallesinde dereler taşarken bazı evlerde su baskınları meydana geldi, bahçe ve yollar çamurla kaplandı. Bir sürücü, çamur kaplı yoldan geçmeye çalışırken otomobiliyle mahsur kaldı. Bölgedeki vatandaşlar, sel sularının evlerine girmemesi için uğraş verdi. Belediye ekipleri, bozulan ve çamurla kaplanan yolların açılması ve temizlenmesi için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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