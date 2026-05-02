Haberler

Kırıkkale'de Sağanak Sonrası Toprak Kayması: 9 Yapı Hasarlı

Kırıkkale'de Sağanak Sonrası Toprak Kayması: 9 Yapı Hasarlı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Delice ilçesi Derekışla köyünde sağanak yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında 9 yapı hasar gördü. Bir kerpiç ev kullanılamaz hale gelirken, sahibi ve eşi sağlık evine yerleştirildi. Diğer 8 yapıda hafif hasar tespit edildi; AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

KIRIKKALE'nin Delice ilçesine bağlı Derekışla köyünde etkili olan sağanak sonrası oluşan toprak kaymasında 9 yapıda hasar oluştu.

Delice ilçesi Derekışla köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle köydeki 9 yapının duvarlarında çatlak oluştu. Kemal Karaburçak'a ait kerpiç ev, duvardaki çatlamalar sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Karaburçak ve eşi, geçici olarak köyde bulunan sağlık evine yerleştirildi. Boş olan diğer 8 yapıda ise hafif hasar oluştuğu tespit edildi. AFAD ekiplerinin köydeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

