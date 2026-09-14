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Kırıkkale'de ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Kırıkkale'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda, 3 tabanca, 3 tüfek ve 501 fişek ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda, 3 tabanca, 3 tüfek ve 501 fişek ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, daha önce hakkında "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçu kapsamında işlem yapılan R.T'ye ait dijital materyaller üzerinde yaptıkları incelemede, suça delil olabilecek çok sayıda tabanca fotoğrafı ve video kaydı tespit etti.

Ayrıca R.T'nin silah alım satımı yaptığı ve bu eylemlere aracılık ettiği belirlendi.

Bu kapsamda 14 adreste yapılan aramada, 3 tabanca, 3 tüfek ve 501 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S.Y, S.B. ile A.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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