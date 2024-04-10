Kırıkkale'de Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başbuğ ve Yoğurtçu, personelin bayramını kutladı.
Tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.