Kırıkkale'de polis kontrolünden kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Kırıkkale'de polis uygulama noktasına gelmeden aracını bırakarak kaçmaya çalışan ve dronla takip edilerek yakalanan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine toplam 80 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde gerçekleştirdiği uygulamayı fark eden bir sürücü, aracını park ederek kaçmaya çalıştı.

Dronla takip yapan ekipler, kısa sürede sürücüyü yakaladı. Kimliği tespit edilen sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Ekipler, sürücü ve araç sahibine 40 biner lira ceza yazdı.