Kırıkkale'de Park Halindeki Taksi Kundaklandı

Kırıkkale'de park halindeki bir taksi, üzerine benzin dökülerek kundaklandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KIRIKKALE'de park halindeki taksi, üzerine benzin dökülerek kundaklandı.

Olay, gece saatlerinde Güzeltepe Mahallesi 550'nci Sokakta meydana geldi. A.B.'ye ait park halindeki 71 T 0169 plakalı ticari taksi, bagaj kısmından yanmaya başladı. Taksinin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ticari taksi kullanılamaz hale gelirken, yapılan incelemede aracın bagaj kısmının üzerine benzin dökülerek ateşe verildiği tespit edildi. Polis, olayla ilgili de soruşturma başlattı.