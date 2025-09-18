Haberler

Kırıkkale'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Yenidoğan Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda araçta hasar meydana geldi.

Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'nde park halindeki 06 JG 522 plakalı otomobil, motor kısmından yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
