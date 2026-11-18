Kırıkkale'de park halindeki iki araca çarpan otomobil devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Kavşağı yakınlarında park halindeki iki otomobile çarpan otomobil devrildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de park halindeki iki araca çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.B.C. idaresindeki 71 ADA 910 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Kavşağı yakınlarında park halinde bulunan iki otomobile çarpıp devrildi. Sürücü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA