Kırıkkale'de otomobil TIR'ın dorsesine çarptı: 2 yaralı

KIRIKKALE'de otomobil, kavşaktan dönen TIR'ın dorsesine çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara karayolu Kalecik Kavşağında meydana geldi. E.Y. (65) yönetimindeki 06 BEN 191 plakalı otomobil, kavşaktan dönen N.İ. idaresindeki 40 AAS 460 çekici ve 40 AAG 647 dorse plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın dorsesinde asılı kaldı. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan G.Y. (63) araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.