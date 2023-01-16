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KIRIKKALE'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ

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KIRIKKALE'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkarak park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkarak park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Zümrütkale Bulvarı'nda meydana geldi. Güneş Ünsal (42) kontrolündeki 71 ACR 379 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, park halindeki 71 FE 042 plakalı çekici ve 71 DV 464 dorse plakalı TIR'a çarptı. Kazada, sürücü Güneş Ünsal otomobilde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Güneş Ünsal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücü Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

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