Kırıkkale'de Otomobil Evine Çarptı

Kırıkkale'de Otomobil Evine Çarptı
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, refüje çarptıktan sonra yol kenarındaki bir depoya çarparak evde hasara yol açtı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, otomobilin çarptığı evde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 71 AEB 741 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Doğanay Mahallesi'nde refüje çarparak yol kenarındaki depo olarak kullanılan eve çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, evin duvarı yıkıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
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