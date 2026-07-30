Haberler

Kırıkkale’de ot yangının sıçradığı müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Kırıkkale’de ot yangının sıçradığı müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KIRIKKALE’nin Balışeyh ilçesinde elektrik dağıtım ekiplerinin çalışması sırasında çıkan ot yangını müstakil eve sıçradı.

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde elektrik dağıtım ekiplerinin çalışması sırasında çıkan ot yangını müstakil eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Öğlen saatlerinde Balışeyh ilçesinin Akçakavak köyünde elektrik dağıtım ekiplerinin çalışma yaptığı sırada otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler önce H.G.'ye ait müstakil evin bitişiğinde duran saman balyalarına, ardından da eve sıçradı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, H.G.'ye ait müstakil ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

Yüz binlerce öğrenci bekliyordu! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırklareli'nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

İşçilerin son anları kamerada
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı

2 yıl sonra yeniden CHP'ye döndü
İspanya'da düzensiz göçmen krizi! Yüzerek geldiler, şehri karıştırdılar

Yüzerek geldikleri şehirde sokaklar karıştı
Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi

Kahreden olay! Emekli polis millet bahçesinde canına kıydı
Ukraynalı turist, Ayasofya'ya giriş ücreti ödememek için namaz kılıyormuş gibi yaptı

Ayasofya'da giriş ücreti ödememek için yaptığı hareket 'pes' dedirtti
Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret

Partiyi kapatan Davutoğlu'na dikkat çeken ziyaret
İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler

İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler