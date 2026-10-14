Kırıkkale'de operasyonla kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

KIRIKKALE'de, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan suçluların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, 'Dolandırıcılık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan F.D., 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan U.G. ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak' ve 'Hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan C.P. yakalandı. Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin arından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı