Kırıkkale'de Okul Servisleri Denetlendi
Bahşılı ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde okul servislerinin güvenlik donanımları ile sürücü belgeleri kontrol edildi. Öğrencilerin emniyet kemeri kullanımı da gözden geçirildi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde okul servisleri denetlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, trafik ve zabıta görevlileri, taşımalı eğitim kapsamında kullanılan öğrenci servislerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde servis araçlarının güvenlik donanımları, sürücü belgeleri ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanımı kontrol edildi.
Yetkililer, öğrencilerin güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarını belirtti.
Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel