Haberler

Kırıkkale'de Yeni Eğitim Yılı Öncesi Okul Müdürleri Toplantısı

Kırıkkale'de Yeni Eğitim Yılı Öncesi Okul Müdürleri Toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul müdürleri toplantısı düzenlendi. Vali Sarıibrahim, güvenli okul iklimi, huzurlu öğretmen ve güçlü aile katılımının öncelikleri olduğunu vurgulayarak yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kırıkkale'de Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul müdürleri toplantısı yapıldı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Sarıibrahim, öğrencilerin kendilerini güvende hissetmeleri, öğretmenlerin huzurla görev yapması, ailelerin eğitim sürecinin güçlü bir parçası olduğu okul ikliminin öncelikleri olduğunu belirtti.

Vali Sarıibrahim, yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına, öğrencilere ve ailelere hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu

Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu
Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı

Bu adamlarla başa çıkılmaz! Harcadıkları paranın izahı yok
57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

Kim der ki 57 yaşında! Fiziğini gören dönüp bir daha baktı
Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı, CEO istifa etti

Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı
KKTC'ye sahne almaya aynı feribotla giden DJ, yaşadığı dehşeti anlattı: Gemi o gün de su almış

KKTC'ye sahne almaya aynı feribotla giden DJ, yaşadığı dehşeti anlattı