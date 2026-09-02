Kırıkkale'de Yeni Eğitim Yılı Öncesi Okul Müdürleri Toplantısı

Kırıkkale'de Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul müdürleri toplantısı yapıldı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Sarıibrahim, öğrencilerin kendilerini güvende hissetmeleri, öğretmenlerin huzurla görev yapması, ailelerin eğitim sürecinin güçlü bir parçası olduğu okul ikliminin öncelikleri olduğunu belirtti.

Vali Sarıibrahim, yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına, öğrencilere ve ailelere hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA