Kırıkkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

KIRIKKALE'de, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu (30), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda meydana geldi. Engin Keyvanoğlu yönetimindeki 06 CZP 780 plakalı motosiklet ile Ö.D.'nin kullandığı (26) 71 AK 525 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, motosiklet sürücüsü Keyvanoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Ö.D. ise sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazada ölen Engin Keyvanoğlu'nun Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı