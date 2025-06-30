Kırıkkale'de Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Kırıkkale'de Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

H.K. yönetimindeki 06 EUL 966 plakalı minibüs ile K.E. idaresindeki 42 BBU 275 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kulu kara yolu Tadım kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan H.Ö, A.Ö, S.Ç. ve kazaya karışan araçların çarptığı kavşakta bekleyen yaya A.C. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırıkkale'deki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA / Eyüp Avan - Güncel
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