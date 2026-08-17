Kırıkkale'de Mera Verimliliği İçin Tuz Çalısı Dikimi
Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, meraların verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir mera alanları oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Keskin ilçesi Aşağışeyh köyündeki 150 dekarlık alana tuz çalısı dikimine başlandı. Ayrıca arazi hazırlığı ve katı organik gübre dağıtımı yapılıyor.
Kırıkkale'de meraları güçlendirme ve verimliliğini arttırmak amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meraların verimliliğinin artırılması ve daha güçlü, sürdürülebilir mera alanlarının oluşturulması için çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Keskin ilçesi Aşağışeyh köyündeki 150 dekarlık mera alanına tuz çalısı dikimine başlandı.
Tuz çalışı dikimi için arazi hazırlık çalışması ve mera alanlarında katı organik gübre dağıtımları yapılıyor.
Kaynak: AA