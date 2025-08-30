Kırıkkale'de Kurt Saldırısı: 10 Koyun Telef Oldu

Kırıkkale'de Kurt Saldırısı: 10 Koyun Telef Oldu
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kurtların saldırdığı koyunlardan 10'u telef oldu, 8'i yaralandı. Olay, Sarıkaya köyünde meydana geldi.

Sarıkaya köyünde küçükbaş hayvan besleyen Sabahattin ve Ayten Ateş çiftinin dışarıda otlayan 600 koyununa kurtlar saldırdı.

Çobanın sonradan fark ettiği olayda 10 koyun telef oldu, 8'i yaralandı.

Haber verilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Kurtların hayvanlarına gündüz saldırdıklarını anlatan Ateş çifti, böyle bir olaya daha önce hiç rastlamadıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
