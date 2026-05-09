Bahşılı'da kurbanlık denetimi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi denetim gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Kulu kara yolunda denetim yaptı.

Ekipler, denetimde Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan sevk, nakil belgeleri, kulak küpesi, veteriner sağlık raporlarını kontrol etti.

Denetimlerde, kurallara uymayanlara idari yaptırım cezası uygulanacağı belirtildi.