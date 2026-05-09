Bahşılı'da kurbanlık denetimi
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi jandarma ve tarım müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Hayvan sevk belgeleri ve veteriner sağlık raporları kontrol edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Kulu kara yolunda denetim yaptı.
Ekipler, denetimde Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan sevk, nakil belgeleri, kulak küpesi, veteriner sağlık raporlarını kontrol etti.
Denetimlerde, kurallara uymayanlara idari yaptırım cezası uygulanacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Ahmet Yaman