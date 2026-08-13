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Kırıkkale'de Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Sona Erdi

Kırıkkale'de Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Sona Erdi
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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur’an kursu futbol turnuvası düzenlendi.

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur'an kursu futbol turnuvası düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, Bahşılı Sentetik Futbol Sahasında Kur'an kursları arasında futbol turnuvası gerçekleştirildi.

Toplam 17 Kur'an kursunun katıldığı turnuvanın final karşılaşmasında Yaylacık Cami Kur'an Kursu'nu yenen Bağlarbaşı Cami Kur'an Kursu şampiyon oldu.

Dereceye giren Kur'an kurslarına kupalarını, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan verdi.

Kotan, öğrenciler arasında dostluk, kardeşlik ve spor bilincini pekiştirmek amacıyla organize edilen turnuvada dereceye giren takımları ve sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA
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