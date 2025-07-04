Kırıkkale'de Köprüden Nehre Atlayan Genç Kayboldu

Kırıkkale'de Köprüden Nehre Atlayan Genç Kayboldu
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arkadaşlarıyla iddialaşarak Kızılırmak Nehri'ne atlayan Suriye uyruklu genç Ahmet Kanbur kayboldu. Olayın ardından arama çalışmaları başlatıldı.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde arkadaşlarıyla iddialaşarak köprüden Kızılırmak Nehri'ne atlayan Suriye uyruklu genç kayboldu.

Olay, akşam saatlerinde Irmak Köyü'nün Virajlar mevkisinde meydana geldi. Kırıkkale'den Ankara'ya giden 4 arkadaş, Kızılırmak köprüsü yakınında mola verdi. Daha sonra kendi aralarında iddiaya giren arkadaşlardan Suriye uyruklu Ahmet Kanbur (29), Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan köprüden suya atladı. Yanında bulunan arkadaşı S.C.Y. (16) ise Kanbur'un köprü üzerinden Kızılırmak'a atladığı anı cep telefonu ile kaydetti. Suya atlayan Kanbur, bir süre sonra hareketsiz bir şekilde suyun yüzüne göründü ve nehirde sürüklenerek gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Bir süre Kanbur'u arayan ekipler, havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verdi. Arama çalışmalarına yarın sabah saatlerinde tekrar başlanılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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