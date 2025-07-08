Kırıkkale'de Köprüden Kızılırmak'a Atlayan Genç 4 Gün Sonra Bulundu

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Kırıkkale Yahşihan'da arkadaşlarıyla iddialaşarak köprüden Kızılırmak'a atlayan 29 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Kanbur'un cesedi, 4 gün sonra 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Olay, 4 Temmuz tarihinde gerçekleşti.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arkadaşlarıyla iddialaşarak köprüden Kızılırmak'a atlayan Suriye uyruklu gencin cesedi, 4 gün sonra bulundu.

Dalgıç ekipleri, 29 yaşındaki Ahmet Kanbur'un cesedine, suya atladığı bölgeden 3 kilometre uzaklıkta ulaştı.

Kanbur'un cenazesi, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay

Kırıkkale'den Ankara'ya gittikleri sırada 4 Temmuz'da Irmak köyü Virajlar mevkisinde mola veren 4 arkadaştan Suriye uyruklu Ahmet Kanbur, arkadaşlarıyla iddialaşarak Kızılırmak üzerinde bulunan köprüden suya atlamış, bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Yanında bulunan arkadaşı S.C.Y. (16) tarafından suya atladığı anlar kayda alınan Kanbur için Kızılırmak'ta arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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