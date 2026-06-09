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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki çöp kutusuna çarparak bir iş yerine girdi. Olayda maddi hasar oluşurken, sürücü eşinin hastanede olduğunu belirtti.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu.

Merkez Zafer Caddesi'nde kontrolden çıkan Hava S. idaresindeki 59 AFR 994 plakalı otomobil, kaldırımdaki çöp kutusuna çarparak bir iş yerine girdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin bir kısmının içeri girdiği iş yerinde hasar meydana geldi.

Sürücü, hastaneye giderken kazanın olduğunu belirterek, "Eşim hastanede yatıyor, diyaliz hastası. Eczaneden ilaç alıp ona gidecektim. Böyle oldu." dedi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen
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