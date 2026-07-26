Kırıkkale'de Kızılırmak'a düşen kişi boğuldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak'a düşen kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Altan (37) ile Ö.Y. (29) ve D.Y. (34) arasında Yeşil Vadi Caddesi'ndeki mesire alanında alkol aldıkları sırada çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada bölgeden uzaklaşmaya çalışan Altan, dengesini kaybederek Kızılırmak'a düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Irmak çevresinde yapılan aramada Altan'a ulaşılamayınca bölgeye Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi geldi.

Polis dalgıçlar, Altan'ın cesedine yarım saat süren çalışmanın ardından kıyıya 10 metre uzaklıkta ulaştı.

Ekiplerce kıyıya çıkartılan Altan'ın cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Ö.Y. ve D.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA