Kırıkkale'de kesinleşmiş 17 yıl 11 ay 4 gün cezası olan firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de kesinleşmiş 17 yıl 11 ay 4 gün cezası olan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale'de hakkında nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 17 yıl 11 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin çalışmasıyla yakalandı. Hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kırıkkale'de hakkında 17 yıl 11 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 17 yıl 11 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalandı.
Hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA