Kırıkkale'de kavgaya müdahale eden polis memurunun bıçakla yaralanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden bir polis memuru bıçakla yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun yılbaşı gecesi Yenişehir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ettiği sırada bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan A.C.S, Ç.K, B.Ö, C.M.D, E.G. ve A.E.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.S. ve Ç.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Meslektaşları tarafından ekip aracıyla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

