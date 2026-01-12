Kırıkkale'de hakkında 10 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de, hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 10 yıl 12 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.T. yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hükümlünün cezaevine teslim edileceği belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananların yakalanmasını yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. yakalandı.
Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel