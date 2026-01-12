Haberler

Kırıkkale'de hakkında 10 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de, hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 10 yıl 12 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.T. yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hükümlünün cezaevine teslim edileceği belirtildi.

Kırıkkale'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananların yakalanmasını yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. yakalandı.

Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
Haberler.com

