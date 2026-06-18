Kırıkkale'de kamyonun çarptığı kadın öldü
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde geri manevra yapan kamyonun çarptığı 87 yaşındaki Ş.E. ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde kamyonun çarptığı 87 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
M.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, Gülveren Mahallesi'nde geri manevra yaparken Ş.E'ye (87) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen