Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında elektronik sigara, makaron, akıllı kol saati ve tabanca bulunuyor.

KIRIKKALE'de kaçakçılık suçlarına yönelik 10 günde düzenlenen çalışmalarda 10 kişi gözaltına alındı; kaçak eşya, tütün ürünü, tabanca ve mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-14 Eylül tarihleri arasında kaçakçılık suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Operasyonlarda 21 elektronik sigara, 6 bin makaron, 50 paket elektronik sigara tütünü, 23 akıllı kol saati, sigara sarma makinesi, 4 tabanca, 4 şarjör ve 17 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.