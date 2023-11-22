Kırıkkale'de Kaçak Makaron Operasyonu
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 260 bin dolu ve 7 bin 400 boş makaron ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 otomatik sigara dolum makinesi, kompresör ve 2 kilogram tütün de bulundu. 3 şüpheli gözaltına alındı.
KIRIKKALE'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon 260 bin içi tütün dolu makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamanda, kent merkezindeki bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 tam otomatik makaron dolum makinesi, kompresör, 1 milyon 260 bin içi tütün dolu makaron, 7 bin 400 içi boş makaron ve 2 kilogram tütün ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.