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Kırıkkale'de Kaçak Makaron Operasyonu

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 260 bin dolu ve 7 bin 400 boş makaron ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 otomatik sigara dolum makinesi, kompresör ve 2 kilogram tütün de bulundu. 3 şüpheli gözaltına alındı.