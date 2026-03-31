Kırıkkale'de kaçak kazı yapıp define arayan 4 kişi, suçüstü yakalandı

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halim Şenses Mahallesi Sakızlık mevkisinde define için kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, H.B. (61), R.K. (63), B.E. (42) ve M.K.'yi (47) 6 metre derinliğindeki kuyuda kazı yaparken yakaladı. Kazıda kullanılan jeneratör, 2 hilti, dalgıç pompa, makaralı asansör sistemi, kazma, kürek, balyoz, murç ve 3 kovaya el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı