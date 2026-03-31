Kırıkkale'de kaçak kazı yapıp define arayan 4 kişi, suçüstü yakalandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yapan 4 şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalandı. 6 metre derinliğindeki kuyuda yapılan operasyonda, çeşitli kazı ekipmanlarına da el kondu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halim Şenses Mahallesi Sakızlık mevkisinde define için kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, H.B. (61), R.K. (63), B.E. (42) ve M.K.'yi (47) 6 metre derinliğindeki kuyuda kazı yaparken yakaladı. Kazıda kullanılan jeneratör, 2 hilti, dalgıç pompa, makaralı asansör sistemi, kazma, kürek, balyoz, murç ve 3 kovaya el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
